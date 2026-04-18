Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv | orari sabato 18 aprile programma streaming big azzurri in gara

Oggi, sabato 18 aprile, si svolge a Riccione l’ultima giornata dei campionati italiani di nuoto 2026. La manifestazione è visibile in diretta televisiva e online, con orari e programma disponibili sul sito ufficiale. Tra gli atleti in gara ci sono alcuni tra i più noti del panorama nazionale, pronti a confrontarsi nelle varie discipline in programma.

Oggi, sabato 18 aprile, andrà in scena a Riccione l’ultima giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-5 che andrà a definire non solo l’elenco dei vincitori dei titoli tricolori. In palio ci sarà anche la qualificazione per gli Europei di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto, evento clou della stagione. LA DIRETTA LIVE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO ALLE 10.00 E ALLE 18.00 Campionati in cui le sorprese non sono mancate, nella necessità di dare il via a un ricambio generazionale. Ne aveva parlato il direttore tecnico Cesare Butini alla vigilia. Da questo punto di vista, alcune gare hanno seguito in scia le sue considerazioni.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari sabato 18 aprile, programma, streaming, big azzurri in gara Notizie correlate Campionati Italiani nuoto 2026 oggi: orari 18 aprile, tv, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, sabato 18 aprile, andrà in scena a Riccione l’ultima giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Campionati Italiani nuoto 2026 oggi: orari 14 aprile, tv, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, martedì 14 aprile, prenderanno il via i campionati italiani di nuoto 2026 a Riccione. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Calendario Campionati Italiani nuoto 2026: programma, orari, tv, streaming; Assoluti Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Batterie Giorno 2; NUOTO, CAMPIONATI ASSOLUTI 2026: RISULTATI FINALI 14 APRILE; Assoluti Unipol. Curtis e Angiolini da record. Doppietta Lamberti. Urlo Cerasuolo. Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 17 aprile, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, venerdì 17 aprile, andrà in scena a Riccione la quarta giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-4 che andrà a ... oasport.it Campionati Italiani nuoto: oggi a Riccione le finali e i big azzurriOggi, venerdì 17 aprile, i Campionati Italiani Assoluti Primaverili di nuoto 2026 a Riccione vivono la loro quarta giornata, un appuntamento decisivo per i titoli tricolori e, soprattutto, per la qual ... it.blastingnews.com Fasi Interregionali Campionati Italiani U19 M/F PalaVinci - Montecatini Terme (PT), 17-19 Aprile 2026 RISULTATI Day 1 - 17 aprile PROGRAMMA DAY 2 - 18 aprile CLICCA QUI https://bit.ly/4tU3qWq Evento Live Italia Boxe TV - https://tv.spor - facebook.com facebook