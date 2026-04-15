Campi Flegrei scuola chiusa | Aumento di anidride carbonica e della temperatura

A Pozzuoli, un istituto scolastico è stato temporaneamente chiuso a causa di un incremento dei livelli di anidride carbonica e di temperatura riscontrato al piano terra. La decisione è arrivata in seguito ai rilievi effettuati all’interno dell’edificio, che si trova nei Campi Flegrei. La scuola, situata in via San Gennaro Agnano, rimarrà chiusa finché non saranno verificati interventi di sicurezza e sicurezza.

A Pozzuoli è stata disposta la chiusura temporanea dell’istituto Petronio di via San Gennaro Agnano dopo il rilevamento di un aumento dei valori di anidride carbonica e della temperatura al piano terra dell’edificio. La segnalazione è arrivata dai tecnici della Città Metropolitana.La situazione è.🔗 Leggi su Napolitoday.it Allarme Pozzuoli: Scuola Petronio chiusa per CO2 e Calore! Cosa sta succedendo | 15/04/2026 Notizie correlate Temperatura e anidride carbonica in aumento, chiuso l’Istituto Petronio a PozzuoliDisposta in via temporanea la chiusura dell’istituto Petronio di via San Gennaro Agnano, nel Comune di Pozzuoli. Pozzuoli, aumento di livelli di anidride carbonica: proposta la chiusura della scuola PetronioUn improvviso aumento di anidride carbonica e temperatura fa scattare l’allarme in una scuola di Pozzuoli: dietro l’anomalia, ancora una volta,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nuovo terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4 avvertita alle 16.48 a Pozzuoli e Napoli; Stop alla Linea 2 tra Pozzuoli e Napoli: Così si isolano i Campi Flegrei; Campi Flegrei, 25 talent per il Social Boot Camp di Wonty Media; Napoli, tre stazioni della Linea 1 restano chiuse in estate, disagi anche per Linea 2. Campi Flegrei, scuola chiusa: Aumento di anidride carbonica e della temperaturaA Pozzuoli è stata disposta la chiusura temporanea dell’istituto Petronio di via San Gennaro Agnano dopo il rilevamento di un aumento dei valori di anidride carbonica e della temperatura al piano ... napolitoday.it Campi Flegrei, allarme gas all’istituto Petronio: scuola chiusa per l’aumento dei valori di CO2La terra torna a farsi sentire e questa volta lo fa attraverso le emissioni gassose, imponendo lo stop alle attività didattiche in una scuola di Pozzuoli. cronachedellacampania.it DAI VISIBILITÀ ALLA TUA AZIENDA CON TV CAMPI FLEGREI Se hai un’azienda e vuoi aumentare clienti e notorietà, questa è la tua occasione. TV Campi Flegrei ti offre una visibilità concreta e misurabile su più canali: Televisione – Canale 99 digital facebook