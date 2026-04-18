In Campania si svolgerà un incontro tra rappresentanti di Fratelli d’Italia e Forza Italia, annunciato dal coordinatore nazionale di FdI. L’appuntamento, previsto per domani, coinvolge Edmondo Cirielli e Fulvio Martusciello, entrambi figure di rilievo nei rispettivi partiti. L’obiettivo dichiarato è quello di affrontare le divergenze che hanno creato divisioni all’interno della coalizione nei diversi territori della regione.

Il coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, ha annunciato un incontro previsto per domani con Fulvio Martusciello, esponente di Forza Italia, con l’obiettivo di ricucire le fratture che hanno colpito la coalizione in diversi centri campani. Il vertice mira a ripristinare i rapporti tra i due partiti, essenziali in vista delle consultazioni amministrative fissate per la fine di maggio. Scissioni locali e divergenze elettorali. Le tensioni politiche hanno già prodotto conseguenze dirette sul terreno, portando a schieramenti contrapposti tra i sostenitori di Fratelli d’Italia e quelli di Forza Italia. A Salerno, la divisione è evidente nel supporto differente: la sigla meloniana segue la candidatura di Marenghi, mentre Forza Italia punta su Zambrano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania, vertice FdI-Forza Italia: si tenta il riavvicinamento

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