Vertice di Forza Italia Bergitto si dimette

Durante il vertice di Forza Italia, Giuseppe Bergitto ha annunciato le sue dimissioni da segretario comunale del partito, spiegando di aver preso questa decisione dopo una riflessione approfondita e personale. La notizia è stata comunicata tramite una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sul motivo della scelta. La sua uscita dal ruolo è stata resa pubblica nel corso dell’incontro.

Giuseppe Bergitto non è più il segretario comunale di Forza Italia. "Dopo un'attenta e sofferta riflessione - scrive - ho deciso di rassegnare le mie dimissioni. Si tratta di una decisione maturata nel tempo, dettata dalla consapevolezza di non ritrovarmi più nelle recenti scelte politiche espresse dalla segreteria provinciale e regionale. Per rispetto verso il partito e verso le persone che lo rappresentano, ritengo che chi ricopre un ruolo di questa importanza debba saper fare un passo indietro e lasciare spazio a chi desidera portare avanti il nuovo percorso verso le amministrative del 2027". Il segretario uscente rivolge inoltre un ringraziamento all'onorevole Deborah Bergamini per la disponibilità, l'attenzione e la sensibilità istituzionale che ha sempre dimostrato.