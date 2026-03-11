Commissioni regionali Campania la lotta è tra Lega e Forza Italia Si cerca un accordo entro giovedì
Le commissioni regionali in Campania sono al centro di una disputa tra Lega e Forza Italia, con le due forze politiche che cercano di trovare un accordo entro giovedì. Il centrodestra si trova diviso sulla questione, e i lavori sono temporaneamente sospesi. La situazione coinvolge anche l’elezione di Sangiuliano come capo opposizione, che potrebbe non svolgersi in modo unitario.
Centrodestra spaccato sulle commissioni regionali: scontro Lega-Forza Italia, lavori sospesi. A rischio anche l’elezione unitaria di Sangiuliano capo opposizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Commissioni regionali Campania, Manfredi pronto a firmare i decreti, la cerca la chiusura entro giovedìStallo sulle commissioni regionali campane: Manfredi pronto a chiudere le assegnazioni per sbloccare i lavori del Consiglio.
Commissioni regionali speciali: la Lega ne vuole una su America’s Cup. Forza Italia, c’è il problema ZanniniQuattro commissioni speciali da affidare al centrodestra, la più contesa è la Trasparenza.
Una selezione di notizie su Forza Italia
Temi più discussi: Commissioni regionali Campania, la lotta è tra Lega e Forza Italia. Si cerca un accordo entro giovedì; Regione Campania: commissioni speciali, il centrodestra si divide; COMMISSIONI SPECIALI. IL CENTRO DESTRA A CACCIA DELL’UNITA’: GIOVEDI’ 12 NUOVA CONVOCAZIONE; Consiglio regionale Campania, il centrodestra si spacca sulle commissioni speciali.
Commissioni regionali speciali Campania: la Lega ne vuole una su America’s Cup Napoli. In Forza Italia il problema ZanniniMentre la maggioranza di centrosinistra nel Consiglio regionale della Campania si sta accapigliando per le presidenze delle otto commissioni permanenti, nel centrodestra il discorso verte soprattutto ... fanpage.it
Consiglio regionale Campania, il centrodestra si spacca sulle commissioni specialiScontro nel centrodestra sulle presidenze delle commissioni speciali in Regione: stop ai lavori, Lega esclusa e trattativa rinviata per evitare la rottura ... fanpage.it
Taranto 2026, impianti: Forza Italia chiede chiarezza sui costi https://www.antennasud.com/taranto-2026-impianti-forza-italia-chiede-chiarezza-sui-costi/ facebook
-12 giorni al referendum. Il 22 e il 23 marzo andiamo a votare Sì. Pierantonio Zanettin, senatore di Forza Italia, spiega perché la riforma della Giustizia può rendere davvero libera la magistratura dalle correnti. x.com