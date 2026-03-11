Commissioni regionali Campania la lotta è tra Lega e Forza Italia Si cerca un accordo entro giovedì

Le commissioni regionali in Campania sono al centro di una disputa tra Lega e Forza Italia, con le due forze politiche che cercano di trovare un accordo entro giovedì. Il centrodestra si trova diviso sulla questione, e i lavori sono temporaneamente sospesi. La situazione coinvolge anche l’elezione di Sangiuliano come capo opposizione, che potrebbe non svolgersi in modo unitario.