A tre settimane dall'inizio dei lavori, la strada provinciale 632 che attraversa il paese di Pracchia rimane chiusa, prima totalmente e ora parzialmente aperta con un semaforo che regola un’unica carreggiata. La chiusura provoca disagi, in particolare per gli studenti e i residenti, che continuano a trovarsi isolati a causa del blocco del traffico. La strada resta al centro di una situazione che limita i collegamenti con le zone circostanti.

Montagna, 18 aprile 2026 – Iniziata la terza settimana di chiusura della strada provinciale 632 nel tratto che attraversa il paese di Pracchia, inibita prima totalmente, poi parzialmente essendo stata riaperta una sola carreggiata, che ora risulta regolata da un semaforo. I disagi si manifestano su più fronti, dall’impossibilità di transitare per i mezzi pesanti, che normalmente vi passano in gran numero essendo la Traversa di Pracchia il collegamento naturale tra Toscana e Emilia, agli studenti impossibilitati a raggiungere il plesso scolastico di Porretta Terme, al quale sono iscritti, fino ai disagi per le attività e per gli escursionisti. Senza contare i camionisti che non sono al corrente della chiusura e tornano a incastrarsi in quei pochi, disgraziatissimi metri.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camion incastrato, Pracchia è ancora ‘isolata’. Disagi per gli studenti

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