Pracchia ancora isolata Oggi vertice per decidere

La strada che collega la zona di Pracchia rimane chiusa da diversi giorni. Oggi si svolge un incontro tra le autorità per decidere il futuro della strada e valutare eventuali interventi. La chiusura causa disagi ai residenti e alle attività locali, mentre le autorità stanno analizzando le opzioni disponibili prima di riaprire il tratto. La decisione finale sarà comunicata al termine della riunione.

La strada rimane chiusa fino a nuovi incontri per decidere il destino della "Perla dell’Appennino". Ieri il presidente della Provincia Luca Marmo e il sindaco di Pistoia Anna Maria Celesti si sono recati sul Ponte del Melini, dove il Tir ha danneggiato la casa e hanno effettuato il sopralluogo, ma per il momento non si parla di riapertura al traffico. Riavvolgendo il nastro degli eventi si deve tornare alle 14.30 di giovedì 26 marzo, quando un autoarticolato con targa lituana ha urtato l’angolo di un’abitazione, provocando una lesione che i Vigili del Fuoco, che hanno poi provveduto a rimuovere il mezzo rimasto incastrato nella casa, hanno valutato come pregiudizievole per la sicurezza statica dell’edificio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pracchia ancora isolata. Oggi vertice per decidere Articoli correlati Alessandro Giannetti scomparso, oggi vertice in Prefettura per decidere sulle ricercheForze dell'ordine, vigili del fuoco e volontari questa mattina si riuniranno per un vertice in Prefettura sulla scomparsa di Alessandro Giannetti per... Montagna isolata, sindaci sul piede di guerra: vertice urgente sui bus fantasmaDopo le proteste dei territori, la Regione convoca un tavolo straordinario a Tolmezzo con Tpl Fvg e i primi cittadini.