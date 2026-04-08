La Strada Provinciale 632, conosciuta come Traversa di Pracchia, è stata riaperta ieri sera dopo due settimane di chiusura. La riapertura, avvenuta nel rispetto delle procedure di messa in sicurezza, permette ora il transito sulla strada, anche se al momento non sono autorizzati i mezzi pesanti. La chiusura aveva causato disagi e rallentamenti nella zona, che ora torna ad essere collegata con il resto della rete stradale.

Finalmente riaperta la Strada Provinciale 632, meglio nota come Traversa di Pracchia, rimasta chiusa per la messa in sicurezza, tra burocrazia e rimpalli di responsabilità, per due settimane. La Provinciale 632 è stata interrotta nell’abitato di Pracchia per quasi due settimane, dopo l’incidente del pomeriggio di giovedì 26 marzo, quando un autoarticolato con targa lituana ha danneggiato un’abitazione rendendola inagibile. E’ stata stata riaperta al traffico con l’ordinanza numero 46 delle 19.48 di ieri. Dopo quindici giorni di analisi tecniche, incertezze burocratiche e continui scarichi di responsabilità, nella tarda mattinata di ieri la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pracchia non è più isolata. Riaperta ieri sera la Provinciale. Ma per ora niente camion

Pracchia ancora isolata. Oggi vertice per decidereLa strada rimane chiusa fino a nuovi incontri per decidere il destino della "Perla dell’Appennino".

Frana sulla Provinciale a Pracchia. Paura fra la gente in caso di pienaC’è preoccupazione per la grossa buca apparsa al di sotto del piano stradale, nell’abitato di Pracchia.

Temi più discussi: Pracchia non è più isolata. Riaperta ieri sera la Provinciale. Ma per ora niente camion; Pracchia resta isolata, ma c’è il nulla osta per l’avvio ai lavori; Pracchia ancora isolata. Oggi vertice per decidere; La Montagna brucia. Vasto incendio al confine. Ore di apprensione. Orsigna a lungo isolata.

Pracchia, c’è il via libera ai lavori. La Provincia firma l’autorizzazioneIl cantiere sarà allestito già da oggi, le spese saranno anticipate dal proprietario della casa lesionata dal tir. Il presidente Marmo però frena sull’ipotesi che sia lasciata libera al traffico metà ... lanazione.it

Un paese isolato e in ginocchio: Qui è un disastro economicoIeri nuovo sopralluogo istituzionale dopo l’incidente del tir lituano che ha interrotto la provinciale. L’ordinanza vieta anche l’attraversamento pedonale della strada. Oggi è attesa una nota ufficial ... lanazione.it

Dopo 12 giorni dall'incidente, è ancora chiusa la strada provinciale 632 all'altezza del ponte Melini nel cuore del paese di Pracchia, nel comune di Pistoia. L'urto del tir contro la casa che delimita la strettoia a pochi metri a monte del ponte sta continuando a cr - facebook.com facebook