Nel pomeriggio a Calvizzano, un uomo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri durante un inseguimento in scooter. L’arresto è avvenuto dopo che i militari hanno intercettato il veicolo e hanno accertato che sul mezzo c'erano più di un chilo di sostanze stupefacenti. Il giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine, ha tentato di fuggire ad alta velocità e ha successivamente ceduto alle manette.

Fuga ad alta velocità nel pomeriggio a Calvizzano, dove i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Marano hanno arrestato un 24enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio in via Pertini, hanno notato uno scooter nero sopraggiungere a forte velocità senza fermarsi all’alt imposto per lavori stradali. Ne è nato un inseguimento tra le strade del centro, conclusosi in viale Resistenza, dove il conducente è stato bloccato. Alla guida del mezzo, un Beverly, c’era Pasquale Manna. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 150 grammi di hashish suddivisi in un panetto e 19 dosi, 3 dosi di marijuana, 16 dosi di cocaina e due telefoni cellulari.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Calvizzano, fuga in scooter e oltre un chilo di droga: arrestato 24enne

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