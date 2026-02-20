Terni emergenza maltempo | Riparate oltre venti buche in strada di Cospea | tante segnalazioni dei cittadini

A Terni, le continue piogge degli ultimi mesi hanno provocato danni alle strade, tra cui più di venti buche riparate in via Cospea. La forte pioggia ha indebolito il manto stradale, portando a crepe e avvallamenti che mettono a rischio la sicurezza dei passanti e dei veicoli. Numerosi cittadini hanno segnalato problemi simili nella zona, preoccupati per le conseguenze di questa lunga fase di maltempo. Le autorità locali sono intervenute per sistemare i danni più gravi, ma molti altri interventi sono ancora necessari.

Il presidente della prima commissione Andrea Sterlini: "Si era aperta una voragine all'inizio della strada. Lavori estesi per tutta la via" Un periodo di maltempo ormai prolungato da oltre un mese e mezzo. La pioggia caduta incessantemente – anche a Terni – ha causato disagi notevoli alla viabilità. Innumerevoli le buche e le voragini che si sono aperte in diversi punti della città. Le segnalazioni dei cittadini si susseguono e il sindaco Bandecchi, in prima persona, ha voluto constatare la situazione nei giorni scorsi. Alla redazione di www.ternitoday.it il presidente della prima commissione consiliare, Andrea Sterlini, spiega l'intervento riparatorio in strada di Cospea: "Si era aperta una voragine all'inizio della strada.