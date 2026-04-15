Treviglio smascherato il venditore online di Grana Padano abusivo

A Treviglio, un acquisto online ha portato alla scoperta di un commerciante che vendeva Grana Padano in modo non autorizzato. Un cliente aveva segnalato di aver ricevuto un prodotto di scarsa qualità acquistato su un sito di vendite cinese. Le autorità hanno verificato la merce e hanno scoperto che si trattava di un prodotto contraffatto e venduto senza le necessarie certificazioni. La scoperta ha portato a interventi di controllo e sequestro.

Un tentativo di speculazione commerciale sulla pelle della sicurezza alimentare è stato smascherato a Treviglio, dopo che un cliente aveva segnalato la ricezione di un prodotto scadente acquistato tramite un portale di vendita cinese. La vicenda ha coinvolto la polizia locale e l’ATS Bergamo, portando all’individuazione di un uomo residente nel territorio trevigliese che gestiva vendite online di Grana Padano senza alcuna autorizzazione o infrastruttura adeguata. Tutto ha avuto inizio quando l’acquirente del formaggio, accortosi della netta divergenza tra quanto pubblicizzato online e il prodotto realmente consegnato, ha deciso di non lasciar correre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviglio, smascherato il venditore online di Grana Padano abusivo Grana Padano in stick richiamato, il motivo dell’allertaLa sicurezza alimentare è un tema delicato, che tocca da vicino la nostra quotidianità, ovviamente. Grana Padano a Foodex Japan 2026Durante questa edizione verranno proposte diverse iniziative per mettere in risalto la versatilità del prodotto.