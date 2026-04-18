Caltanissetta | 100 giovani atleti accendono Vivi la Pista

Lo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta ha accolto circa 100 giovani atleti nella seconda tappa della competizione chiamata Vivi la Pista, svolta venerdì 17 aprile. L’evento ha visto la partecipazione di ragazzi provenienti da diverse zone, impegnati in diverse discipline sportive. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha previsto varie gare e prove sportive per i partecipanti.

Lo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta ha ospitato, nella giornata di venerdì 17 aprile, la seconda tappa della competizione giovanile denominata Vivi la Pista. L’evento, che ha protagonisti circa 100 atleti appartenenti alle categorie esordienti, ragazzi e ragazze, è stato il risultato della sinergia tra la ASD Cosmos Caltanissetta e il Comitato Territoriale UISP, coinvolgendo nove diverse società sportive del territorio. Il rilancio dell’atletica su pista nel nisseno. La riuscita della manifestazione non è solo un dato numerico, ma un segnale di vitalità per lo sport locale. La gestione dell’evento è stata curata dal vertice della Cosmos, con la presenza della presidente Claudia Andolina e del vicepresidente Francesco Augello, che hanno lavorato insieme al presidente provinciale della UISP, Alfonso Tumminelli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta: 100 giovani atleti accendono Vivi la Pista Notizie correlate Leggi anche: Caltanissetta, il Tomaselli accoglie i giovani talenti di Vivi la Pista Da Caltanissetta ad Ancona: 3 atleti sfidano 1657 rivaliSettecentoquarantacinque chilometri di distanza tra interna e le Marche non hanno fermato l’impegno sportivo del Track Club Master di Caltanissetta.