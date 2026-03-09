Da Caltanissetta ad Ancona | 3 atleti sfidano 1657 rivali

Tre atleti del Track Club Master di Caltanissetta hanno deciso di partecipare a una competizione che coinvolge 1657 rivali, attraversando 745 chilometri tra la loro città e Ancona. Nonostante la lunga distanza, hanno portato avanti il loro impegno sportivo con determinazione e senza lasciarsi scoraggiare. La sfida si svolge tra le due località, con i concorrenti pronti a confrontarsi sui percorsi previste.

Settecentoquarantacinque chilometri di distanza tra interna e le Marche non hanno fermato l’impegno sportivo del Track Club Master di Caltanissetta. Tre atleti della società nissena si sono recati ad Ancona per partecipare ai Campionati Italiani Master Indoor di Atletica Leggera, un evento che ha al via oltre mille seicento partecipanti provenienti da quasi quattrocento realtà associative. La presenza caltanissettana non è stata solo simbolica: le prestazioni registrate in pista e nel salto con l’asta dimostrano come lo sport dilettantistico possa superare i limiti geografici e infrastrutturali tipici dei piccoli centri. Mentre la competizione si svolgeva nelle strutture coperte marchigiane, i rappresentanti locali hanno affrontato avversari provenienti da città dotate di impianti più moderni e frequenti opportunità di allenamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

