Caltanissetta il Tomaselli accoglie i giovani talenti di Vivi la Pista

Venerdì 17 aprile, alle 16.30, lo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta sarà teatro della seconda tappa della manifestazione regionale Vivi la Pista. L’evento è dedicato ai giovani talenti che praticano discipline sportive su pista, attirando partecipanti e spettatori provenienti dalla zona. La manifestazione prevede diverse attività e competizioni, con l’obiettivo di promuovere lo sport tra i giovani del territorio.

Venerdì 17 aprile, alle ore 16.30, lo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta ospiterà la seconda tappa della manifestazione regionale denominata Vivi la Pista. L’evento, che vede il coinvolgimento diretto dell’ASD Cosmos Caltanissetta e del Comitato Territoriale nisseno dell’Unione Italiana Sport Per tutti (UISP), metterà al centro della scena l’atletica giovanile con una serie di competizioni dedicate alle categorie FIDAL Esordienti e Ragazzi. Un programma tecnico denso per i giovani atleti del territorio. Le sfide che animeranno la pista del Tomaselli copriranno un ventaglio completo di discipline atletiche. I ragazzi si misureranno nelle velocità, con prove sui 50 e 60 metri piani, oltre ai 50 e 60 metri ostacoli, arrivando fino alle distanze dei 200, 400 e 600 metri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta, il Tomaselli accoglie i giovani talenti di Vivi la Pista Caltanissetta: tre giorni per lanciare i nuovi talenti musicaliCaltanissetta si prepara a diventare il centro della musica emergente italiana con il QAL’AT Song Contest, un concorso nazionale che promette di... “La pista nera sulle stragi di mafia è aria fritta”: parola del procuratore di Caltanissetta. Colosimo: qualcuno vuole ancora depistare?“Dopo aver affermato in una precedente audizione che la pista nera varrebbe ‘uno zero tagliato’, il procuratore di Caltanissetta “ha smontato...