Calovini FdI | Il governo dimostra la propria autonomia

Giangiacomo Calovini, deputato di FdI e membro della Commissione Esteri, ha dichiarato che il governo sta esercitando pienamente la propria autonomia decisionale. La sua affermazione si riferisce al ruolo del governo sotto la guida di Giorgia Meloni, sottolineando la capacità di agire senza influenze esterne. La discussione si inserisce nel contesto delle dinamiche politiche attuali e delle modalità di esercizio del potere esecutivo.

"Con Giorgia Meloni stiamo esercitando pienamente la nostra autonomia decisionale", assicura Giangiacomo Calovini, deputato di FdI e membro della Commissione Esteri. Eppure, dopo i recenti attacchi di Trump, non sarà semplice bilanciare l’alleanza atlantica con la difesa dell’interesse nazionale. "La premier ha dialogato con amministrazioni diverse, a conferma di un approccio pragmatico fondato sull’interesse nazionale. Significa mantenere un rapporto solido e leale, e rispettoso dei trattati e del ruolo del Parlamento". Il Papa ha dichiarato di non temere Trump nonostante le tensioni tra amministrazione Usa e Santa Sede. L’Italia può fare da mediatrice? "Certo, perché è credibile sia sul piano delle alleanze sia su quello diplomatico.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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