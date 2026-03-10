Anthropic porte il governo USA in tribunale per proteggere la propria AI

Anthropic, azienda di intelligenza artificiale guidata da Dario Amodei, ha deciso di portare il governo degli Stati Uniti in tribunale. L’azione legale arriva dopo che l’azienda ha contestato alcune decisioni governative relative alla regolamentazione delle tecnologie AI. La causa riguarda questioni legate alla protezione dei propri sistemi e alle normative in corso. La disputa coinvolge direttamente le autorità statunitensi e la compagnia.

L'azienda di intelligenza artificiale Anthropic, guidata da Dario Amodei, ha trasformato le parole in azione, portando il governo degli Stati Uniti in tribunale. L'obiettivo è bloccare la decisione del Dipartimento della Difesa di inserire la società in una lista di fornitori considerati potenzialmente rischiosi per la sicurezza della catena di approvvigionamento nazionale. La mossa del Pentagono, che risale all'era Trump, viene vista come una ritorsione per la fermezza mostrata da Anthropic nel porre limiti all'utilizzo della propria tecnologia AI, rifiutando compromessi su sorveglianza di massa e armamenti autonomi. La classificazione come "rischiosa" potrebbe avere conseguenze drastiche, escludendo l'azienda da importanti contratti pubblici per centinaia di milioni di dollari.