Alla vigilia del vertice informale dei leader europei, la distanza tra Roma e Berlino si riduce. Meloni e Merz si incontrano e si schierano su posizioni vicine, lasciando intendere una possibile svolta nella linea dell’Unione Europea. La loro vicinanza ricorda quella di Draghi, e il governo italiano sembra voler tracciare una strada più decisa. La discussione si fa calda, mentre si avvicina il momento di decidere il futuro dell’Europa.

Alla vigilia del vertice informale dei leader europei, la vicinanza tra Roma e Berlino torna a farsi sentire. Il documento congiunto firmato da Giorgia Meloni e Friedrich Merz – consegnato alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen – apre la strada a una nuova visione dell’Europa: più pragmatica, meno burocratica, capace di restituire centralità agli Stati membri e competitività al sistema europeo, in pieno allineamento con le indicazioni del rapporto Draghi. Formiche.net ne ha parlato con Giangiacomo Calovini, deputato di Fratelli d’Italia e presidente del gruppo di amicizia interparlamentare Italia-Germania, che sottolinea la necessità di una “nuova stagione europea” fondata su leadership solide, cooperazione economica e realismo politico. 🔗 Leggi su Formiche.net

Meloni e Merz sulla linea Draghi. La nuova Ue possibile secondo Calovini (FdI)

Le recenti decisioni della Commissione Europea sulla Politica Agricola riflettono le posizioni sostenute dal Governo Meloni.

Il vertice tra Italia e Germania ha evidenziato un rafforzamento dei legami tra i due paesi, con Meloni e Merz che sottolineano l'importanza di un ruolo attivo dell'Europa nel contesto internazionale.

