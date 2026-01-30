Calciomercato Milan i rossoneri accelerano per Mateta | alzata l’offerta

Il Milan accelera per Mateta. La società rossonera ha deciso di aumentare l’offerta per convincere l’attaccante a trasferirsi a Milano. I colloqui tra le parti sono in corso, e nelle ultime ore si è registrato un netto passo avanti. La trattativa si fa più concreta, e ora si aspetta solo l’ok definitivo.

In queste ultime ore, il mondo Milan è in fermento per la trattativa che potrebbe portare presto Jean-Philippe Mateta alla corte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Bianchin, il Milan nella notte ha fatto un blitz al Crystal Palace trovando addirittura l'accordo sulla cifra legata al suo trasferimento: 30 milioni di euro. Ma non è tutto. L'agente del calciatore, Paul Latouche, sta continuando a fare forti pressioni sul club inglese, in modo che approvi il trasferimento nell'immediato. Il calciatore, appena saputo dell'interesse del Milan si è detto favorevole al trasferimento, eliminando del tutto il Nottingham Forest dalla lista delle pretendenti.

