Calciomercato Juve spunta il retroscena | Spalletti ha bloccato una cessione a gennaio! Tutti i dettagli

Luciano Spalletti ha deciso di bloccare una cessione a gennaio, anche se c’era un’offerta da 15 milioni di euro. La Juve aveva messo nel mirino di cedere Fabio Miretti, ma l’allenatore toscano ha preferito tenerlo in rosa, puntando su di lui. La mossa sorpresa cambia le carte in tavola, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori con il fiato sospeso.

