Nel 2021, il Milan aveva individuato un talento in un giovane centrocampista, ma il trasferimento non si concretizzò. Maldini, dirigente del club, aveva mostrato interesse nei suoi confronti, tuttavia l’affare non andò in porto. Ora, a distanza di tempo, si conosce un retroscena che spiega le ragioni di quella scelta mancata e le opportunità che il club si è lasciato sfuggire.

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© Calcionews24.com - Mercato Milan, che occasione sfumata! Maldini aveva puntato Olise nel 2021. Il retroscena sul mancato trasferimento

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