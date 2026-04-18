Calciomercato Lazio arriva Pedraza! Il terzino spagnolo conferma l’addio al Villarreal e prepara lo sbarco in Serie A

Alfonso Pedraza ha annunciato di aver lasciato il Villarreal e di trasferirsi alla Lazio. Il calciatore spagnolo, che arriva a parametro zero, ha confermato il suo addio al club spagnolo e ha riferito che nella prossima stagione giocherà in Italia con la formazione biancoceleste. La notizia è stata comunicata direttamente dal giocatore, senza ulteriori dettagli sul trasferimento.

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