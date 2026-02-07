Lazio in arrivo Pedraza | accordo raggiunto per il difensore
La Lazio ha raggiunto un accordo per portare in squadra il difensore Pedraza. Nei prossimi giorni, il giocatore firmerà il contratto e si prepara a vestire la maglia biancoceleste. La società punta a rafforzare la difesa e a garantire più stabilità alla rosa.
La Lazio continua a lavorare per consolidare la squadra in chiave futura, dando priorità al reparto difensivo e alla continuità di rendimento. L’impegno è focalizzato su elementi di esperienza e affidabilità, con obiettivi concreti per la prossima stagione e una gestione oculata delle risorse disponibili. La società ha definito l’ingaggio di Alfonso Pedraza, laterale spagnolo in scadenza con il Villarreal. L’accordo è ormai ai dettagli conclusivi e il contratto sarà firmato, con l’operazione che si perfezionerà a luglio senza oneri di cartellino. Pedraza apporterà esperienza internazionale, affidabilità e continuità sull’out mancino, elementi fondamentali per elevare la qualità complessiva della fascia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Lazio Pedraza
Mercato Lazio, Pedraza ha firmato! Possibile arrivo già a gennaio? Ecco gli ultimi aggiornamenti
La Lazio ha ufficializzato l’acquisto di Pedraza, con l’accordo già firmato.
Il giocatore aveva raggiunto l’accordo, ma l’Albalonga non vuole privarsene. Recanatese, sfuma l’arrivo dell’attaccante Persichini
L’Albalonga ha deciso di trattenere il proprio giocatore, nonostante l’accordo raggiunto con la Recanatese per l’attaccante Persichini.
Alfonso Pedraza Welcome to Lazio 2026 Best Skills, Assists & Tackles
Ultime notizie su Lazio Pedraza
Argomenti discussi: Lazio, Fabiani durissimo sul caso Romagnoli. Poi annuncia l'arrivo di Pedraza a giugno; Ds Lazio: Pedraza ha firmato! Ecco i dettagli e quando arriva. Su Romagnoli…; Lazio, Fabiani: Pedraza ha firmato un pre-accordo, Diogo Leite? Lo aspettiamo; Lazio, Pedraza in biancoceleste dal 1° luglio: la conferma di Fabiani.
Calciomercato Lazio | Pedraza in arrivo a giugno: un colpo d'esperienzaCALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - In estate la priorità non sarà il ringiovanimento della rosa. O, quanto meno, i primi due colpi non saranno funzionali a quel processo ... lalaziosiamonoi.it
Lazio, Fabiani: Pedraza ha firmato. Abbiamo un accordo con Diogo LeiteIntervenuto in conferenza stampa, il diretto sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha annunciato la firma di Alfonso Pedraza con la Lazio, chiarendo anche di aver raggiunto un accordo di ... lalaziosiamonoi.it
Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Maldini e Przyborek, il direttore sportivo della Lazio Fabiani ha annunciato l'arrivo di Alfonso Pedraza dal Villarreal: "C’è l’accordo chiuso con tanto di contratto firmato di Pedraza, che quindi a luglio vest facebook
In arrivo a Roma e nel Lazio 120 infermieri di famiglia e di comunità Iniziato il primo programma formativo, allo Spallanzani. Opereranno per prevenzione, presa in carico, continuità assistenziale e integrazione con professionisti sanitari e sociali x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.