Lazio in arrivo Pedraza | accordo raggiunto per il difensore

La Lazio ha raggiunto un accordo per portare in squadra il difensore Pedraza. Nei prossimi giorni, il giocatore firmerà il contratto e si prepara a vestire la maglia biancoceleste. La società punta a rafforzare la difesa e a garantire più stabilità alla rosa.

La Lazio continua a lavorare per consolidare la squadra in chiave futura, dando priorità al reparto difensivo e alla continuità di rendimento. L’impegno è focalizzato su elementi di esperienza e affidabilità, con obiettivi concreti per la prossima stagione e una gestione oculata delle risorse disponibili. La società ha definito l’ingaggio di Alfonso Pedraza, laterale spagnolo in scadenza con il Villarreal. L’accordo è ormai ai dettagli conclusivi e il contratto sarà firmato, con l’operazione che si perfezionerà a luglio senza oneri di cartellino. Pedraza apporterà esperienza internazionale, affidabilità e continuità sull’out mancino, elementi fondamentali per elevare la qualità complessiva della fascia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

