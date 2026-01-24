Bellaria Brindisi si prepara alla serie A | arriva anche la conferma di Erika Zanchetta

Bellaria Padel Brindisi si avvicina alla sua prima partecipazione alla serie A, un traguardo importante per il club. La conferma di Erika Zanchetta rafforza la squadra in vista della nuova stagione. Dal marzo prossimo, il team affronta questa sfida storica, rappresentando il Sud Italia in una competizione di alto livello. La preparazione continua con impegno, puntando a consolidare la presenza nel massimo campionato nazionale.

BRINDISI - Continua il lavoro di preparazione del Bellaria Padel Brindisi che dal mese di marzo parteciperà per la prima volta ed unica nel Sud Italia al campionato di serie A. Dopo le prime conferme arrivano quelle di Erika Zanchetta, giocatrice di assoluto talento capace di giocare sia a destra.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Bellaria Brindisi riparte da importanti conferme per affrontare il campionato di Serie A

