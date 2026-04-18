La Juventus sta cercando un nuovo centrocampista da aggiungere alla rosa. Tra le possibilità ci sono il soggetto che milita in un club di alta classifica e altri giocatori considerati interessanti, alcuni senza costi di trasferimento e altri più complicati da ottenere. La dirigenza sta valutando diverse ipotesi per rinforzare la mediana, analizzando opzioni che spaziano tra vari profili e situazioni contrattuali.

di Luca Fioretti Calciomercato Juventus, tutte le idee: la dirigenza valuta diverse opzioni per la mediana tra parametri zero e obiettivi complessi. Il calciomercato entra nel vivo con indiscrezioni estremamente calde e sorprendenti. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Juventus mantiene vivi i contatti per rinforzare la mediana: i nomi in cima alla lista sono Franck Kessiè e Bernardo Silva. Entrambi lasceranno l’ Al-Hilal e il Manchester City in estate, essendo in scadenza di contratto. Si tratta di due soluzioni suggestive per innalzare il tasso tecnico: per questo la dirigenza fiuta il doppio affare, consapevole che acquisire questi esperti elementi garantirebbe una notevole spinta per competere ai massimi vertici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, caccia al nuovo faro del centrocampo: dal sogno Tonali alle suggestioni Kessié e Lobotka. Il punto

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