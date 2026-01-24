Juventus Kessié per il centrocampo del futuro

La Juventus ha avviato la pianificazione per la prossima stagione, con particolare attenzione al reparto centrocampo. L’obiettivo è rafforzare la squadra e migliorare le prestazioni complessive. Tra i possibili innesti, Kessié si presenta come uno dei profili più interessanti per il futuro del club. La strategia mira a costruire una rosa competitiva e solida, in vista delle sfide a venire.

La Juventus si muove in anticipo e guarda già alla prossima stagione. In casa bianconera è partito il lavoro di pianificazione per il nuovo ciclo e il centrocampo è uno dei reparti individuati come prioritari per alzare il livello competitivo della squadra. Per l’estate torna d’attualità il nome di Franck Kessié. Nei giorni scorsi, infatti, c’è stato un primo contatto esplorativo con George Atangana, procuratore del centrocampista. Un confronto preliminare, utile a sondare la disponibilità e ad aprire un canale diretto in vista dei prossimi mesi. L’operazione è ancora lontana da una fase operativa, ma il segnale è chiaro: la Juventus valuta un profilo di spessore internazionale, fisico e abituato a reggere grandi pressioni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus: Kessié per il centrocampo?La Juventus valuta diverse opzioni per rafforzare il reparto centrale, considerando anche profili come Franck Kessié.

Kessie Juve, l’ivoriano è un obiettivo per il centrocampo bianconero: la posizione dell’Al Ahli svelata da Romano. I dettagliKessie, centrocampista ivoriano dell’Al Ahli, è un nome seguito dalla Juventus come possibile rinforzo per il reparto.

Argomenti discussi: Kessié alla Juventus? Cosa c'è di vero e quando potrebbe andare in porto l'affare; Tentativo Kessie, Mingueza a zero: Juve, il mercato di gennaio è di strategia; En-Nesyri vuole spazio per giocare: continua la sfida Juve-Napoli; La Juventus non molla Kessié: la verità sul rinnovo con l'Al-Ahli e gli indizi per il futuro.

