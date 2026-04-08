Calciomercato Inter LIVE | Perrone il sogno per il centrocampo Acerbi a caccia della conferma

Nella sessione di calciomercato dell'Inter, si susseguono varie trattative tra incontri e indiscrezioni. Tra le operazioni più discusse ci sono quelle legate al centrocampo, con il nome di un giovane talento che sembra essere tra i preferiti. Nel frattempo, un difensore cerca di ottenere la conferma in rosa, mentre gli addetti ai lavori seguono attentamente gli sviluppi delle trattative.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 08 APRILE Acerbi, spunta il clamoroso retroscena: il difensore ha un obiettivo preciso! Messaggio a Chivu e Marotta. 🔗 Leggi su Internews24.com

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