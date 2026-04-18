Calciomercato Juve | identikit chiarissimo! Individuato il centrocampista che serve nel 2026 27

Il club ha individuato il profilo del centrocampista che potrebbe rinforzare la rosa nella stagione 202627. Sono state definite alcune caratteristiche specifiche che il giocatore deve possedere, senza indicare nomi o dettagli sulle trattative in corso. La ricerca si concentra su un elemento che possa adattarsi alle esigenze future della squadra, con un occhio particolare alle qualità tecniche e fisiche richieste.

Calciomercato Juve: identikit chiarissimo! Individuato il centrocampista che serve nel 202627. Ecco le caratteristiche che ricerca il club. In casa Juventus la parola d’ordine è rifondazione. Nonostante i recenti innesti, Luciano Spalletti ha fatto capire chiaramente che la mediana bianconera è ancora un cantiere aperto: un reparto finito solo formalmente, ma che dietro le quinte richiede nuovi e urgenti interventi strutturali. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata La strategia della dirigenza alla Continassa è ormai tracciata: l’obiettivo è piazzare un colpo di livello assoluto da affiancare a Manuel Locatelli e Khephren Thuram.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Calciomercato Juve: il punto su Alisson, Kolo Muani e Silva

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