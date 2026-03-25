Calciomercato Inter LIVE | Si prepara la rivoluzione estiva Aggiornamenti su Bastoni-Barcellona

Sul fronte del calciomercato, la squadra nerazzurra sta pianificando diverse mosse per la prossima stagione. Sono in corso incontri e trattative con vari club e giocatori, con alcuni affari che sembrano ormai prossimi alla conclusione. Tra le questioni più discusse ci sono le trattative legate a un difensore e a un club straniero, mentre si attende l’evolversi delle negoziazioni.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MARTEDI’ 24 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Si prepara la rivoluzione estiva. Aggiornamenti su Bastoni-Barcellona Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona spinge per Bastoni, menter Ausilio delinea la rivoluzione estivadi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter LIVE: Si prepara la rivoluzione estiva. Per Nico Paz può pesare il fattore “Mastantuono”di Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calciomercato Inter Temi più discussi: Il Newcastle a San Siro: oltre a Esposito piace Scalvini; Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario. Le news di calciomercato; Serie A, Calciomercato Inter – Colpi in tutti i reparti: le ultimissime; Inter, rivoluzione tra i pali: un nuovo portiere in pole position. Calciomercato Inter, Thuram ai saluti: Giusto andare via in estateIl mercato dell'Inter registra le parole di Dalmat sul futuro di Marcus Thuram: Giusto che vada via in estate ... interlive.it Calciomercato Inter, Bonny via dopo un anno: destinazione assurdaBonny al centro dei rumors di calciomercato Inter. In Francia si parla di un assalto da Psg, Manchester United e Al Hilal ... interlive.it #Napoli, #Conte ci crede: "Messo pressione sull'Inter, guardiamo allo scudetto" calciomercato.com/liste/napoli-c… x.com “L'Inter comincia a muovere i primi passi, in vista del calciomercato. Il DS Ausilio infatti, negli ultimi giorni è stato a Londra in occasione delle gare di Champions League. Tra i nomi monitorati per la porta resta quello di Guglielmo Vicario, per cui i dialoghi, con - facebook.com facebook