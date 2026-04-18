Milan dialoghi per Diomande | ecco chi è come gioca numeri costo e stipendio

Il Milan sta valutando le opzioni per rinforzare la difesa e ha messo nel mirino Ousmane Diomande dello Sporting. Si tratta di un calciatore che gioca come difensore, con alcune caratteristiche tecniche e fisiche ben definite. Sono stati analizzati i suoi numeri stagionali, il costo del cartellino e lo stipendio richiesto, mentre i contatti tra le parti sono ancora in corso. La trattativa resta aperta e in evoluzione.

Non solo Goretzka (leggi qui), il Milan avrebbe dialogato con l'agenzia Roof anche in merito al centrale di difesa Ousmane Diomande, lo riporta sempre 'Tuttosport'. Il piano per la difesa dei rossoneri sarebbe chiaro: un paio di innesti per blindare il reparto. Mario Gila avrebbe dato la disponibilità al Milan, ma la trattativa di calciomercato con la Lazio sarebbe tutta da impostare. Diomande piacerebbe alla dirigenza rossonera per fisicità e abilità nel gioco aereo, due qualità che in questo momento mancherebbero alla difesa del Milan. Chi è Diomande? Classe 2003 è un difensore centrale della Costa d'Avorio alto un metro e novanta centimetri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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