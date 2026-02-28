Calcio serie C Perugia - Pineto 0-0 | la diretta della partita

Alle 17:36 le squadre di Perugia e Pineto sono entrate in campo per la partita di calcio di serie C, con il match che è stato leggermente ritardato a causa di un problema tecnico al sistema di gestione delle formazioni. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima dell’inizio, e la partita si svolge senza ulteriori intoppi, terminando con un punteggio di 0-0.

Inizia ora il matchOre 17:36 - le due squadre hanno fatto ora il loro ingresso in campo. I problemi dovrebbero dunque essere risoltiOre 17:34 - lo speaker annuncia che il match avrà inizio con qualche minuto di ritardo per un malfunzionamento del dispositivo FVSLe formazioni ufficialiPERUGIA (4-3-1-2): Gemello, Tozzuolo, Angella, Stramaccioni, Dell'Orco; Megelaitis, Ladinetti, Tumbarello; Verre; Montevago,...