Calcio serie C Perugia - Pineto | la diretta della partita

Da perugiatoday.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si gioca la partita di calcio di serie C tra Perugia e Pineto. Le formazioni ufficiali vedono il Perugia schierato con un 4-3-1-2, con Gemello tra i pali e una linea difensiva composta da Tozzuolo, Angella, Stramaccioni e Dell’Orco. A centrocampo ci sono Megelaitis, Ladinetti e Tumbarello, mentre Verre si posiziona dietro agli attaccanti Montevago e Bacchin.

Le formazioni ufficialiPERUGIA (4-3-1-2): Gemello, Tozzuolo, Angella, Stramaccioni, Dell’Orco; Megelaitis, Ladinetti, Tumbarello; Verre; Montevago, Bacchin. A disp. Moro, Vinti, Rondolini, Calapai, Lisi, Bartolomei, Joselito, Terrnava, Dottori, Perugini, Manzari, Bolsius, Canotto, Nepi. All. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Calcio serie C, Campobasso - Perugia: la diretta della partitaDecima sconfitta in campionato, la terza consecutiva, per i biancorossi che riescono a creare poco nel corso dei 90' facendo qualcosa di più nella...

Leggi anche: Calcio serie C, Perugia - Bra: la diretta della partita

PINETO-PERUGIA 3-0 | GEMELLO POST GARA

Video PINETO-PERUGIA 3-0 | GEMELLO POST GARA

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calcio serie.

Temi più discussi: Scheda squadra Perugia; Calcio serie C, verso Perugia - Pineto. Tedesco chiama a raccolta i tifosi: C'è bisogno del loro amore; Calcio serie C, Perugia - Pineto: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta; GIOVANILI | GRIFONCELLI VITTORIOSI NELLE DOPPIE SFIDE CON ASCOLI E ROMA.

calcio serie c perugiaCalcio serie C, Perugia - Pineto: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in direttaTedesco potrà contare praticamente su tutta la rosa a disposizione può puntare su Verre dall'inizio; molte le assenze per Tisci che opterà per il 3-5-2 ... today.it

Calcio serie C, verso Perugia - Pineto. Tedesco chiama a raccolta i tifosi: C'è bisogno del loro amoreContro gli abruzzesi, reduci da quattro sconfitte consecutive, il tecnico confida più che mai sull'apporto del pubblico per togliersi una volta per tutte dalle sabbie mobili. E si lascia andare ad uno ... perugiatoday.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.