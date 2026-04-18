Calcio serie C Perugia - Campobasso 0-1 | la diretta della partita

Nel match di Serie C tra Perugia e Campobasso, il risultato si è deciso con una rete al 57' di Calapai, che ha concluso senza successo, e con un tentativo di Bolsius al 56' che è risultato impreciso. Prima del gol, Canotto ha attraversato la fascia destra e ha servito un passaggio rasoterra, intercettato da Bolsius, che ha spedito alto sopra la traversa. Durante il primo tempo, Bacchin è stato ammonito al 48' per gioco pericoloso.

57' tiro di Calapai assolutamente da dimenticare56' un'altra conclusione imprecisa, stavolta di Bolsius53' Canotto fugge sulla destra e mette in mezzo rasoterra, Bolsius ci arriva con il passo lungo e non può far altro che spedire sopra la traversa48' ammonito Bacchin per gioco pericoloso47'.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Campobasso - Perugia 1-0 | Gli Highlights | 18ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/2026 Notizie correlate Leggi anche: Calcio serie C, Perugia - Campobasso: la diretta della partita Calcio serie C, Perugia - Campobasso 0-0: la diretta della partitaPartitiLe formazioni ufficiali: schieramento pieno di sorprese per i biancorossiPERUGIA (3-4-1-2): Gemello; Stramaccioni, Angella, Tozzuolo; Calapai,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calcio serie C, il Ravenna condanna il Pontedera alla retrocessione. Al Grifo basta un punto per salvarsi; Allievi Nazionali U16 - Serie C - Girone C; Calcio serie C, il Perugia pensa al Campobasso con un occhio a Terni. Ecco cosa può accadere in classifica; Ternana Perugia i precedenti. Calcio serie C, Perugia - Campobasso: la diretta della partitaUltimo impegno casalingo della stagione per i biancorossi, che cercano di ottenere la salvezza matematica. Molisani a caccia dei punti per il quarto posto. Si gioca stasera alle 20:30 ... today.it Perugia-Campobasso: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Perugia-Campobasso di Sabato 18 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Calcio Serie B: Bari-Venezia 0-3. Grande prova dei lagunari che, grazie a questa vittoria, respingono l'attacco di Frosinone e Monza e rimangono solitari in testa alla classifica. x.com CALCIO, SERIE D: domenica Pistoiese-Tropical Coriano (Melani, ore 15) - facebook.com facebook