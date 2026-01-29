Calciomercato serie C Canotto ha firmato per il Perugia Si muovono anche le uscite

Luigi Canotto ha firmato con il Perugia e presto diventerà ufficiale. L’accordo è stato raggiunto, e il giocatore ha già messo nero su bianco. Ora manca solo l’annuncio ufficiale. Nel frattempo, anche le uscite si muovono, come previsto.

Dopo le visite mediche è stato siglato l'accordo tra l'attaccante e la società biancorossa. Pressochè terminata l'avventura in biancorosso di Yabre e Matos, buone probabilità anche per Giunti Tutto come previsto. Luigi Canotto è un nuovo giocatore del Perugia: manca l'ufficialità, che arriverà a breve, ma è arrivata la cosa più importante, la firma. Ma andiamo per ordine. Il giocatore, scelto dagli uomini mercato del Grifo per completare l'attacco, è atterrato questa mattina alle 11:30 all'aeroporto di Sant'Egidio e si è subito diretto in sede per le visite mediche.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Il Perugia ha trovato l’attaccante che cercava.

Emanuele Torrasi lascia il Perugia e si trasferisce alla Juve Stabia.

