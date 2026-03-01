Il Grifo sprofonda al Curi | passa pure il Pineto Perugia insufficiente e anche sfortunato

Il Perugia affronta il Pineto al Curi e perde 1-0, con il gol decisivo segnato nel primo tempo. La formazione biancorossa schiera un 4-3-1-2, con Gemello tra i pali e vari cambi rispetto alla formazione iniziale. La squadra mostra difficoltà e si rivela anche sfortunata, senza riuscire a trovare il pareggio. Il match si conclude con il Perugia che resta a secco di punti.

Perugia 0 Pineto 1 Perugia (4-3-1-2): Gemello, Tozzuolo, Angella, Stramaccioni, Dell’Orco (36’st Lisi); Megelaitis, Ladinetti (1’st Manzari), Tumbarello (16’st Bartlomei); Verre (25’st Nepi); Montevago, Bacchin (16’st Canotto). A disp. Moro, Vinti, Rondolini, Calapai, Joselito, Terrnava, Dottori, Perugini, Manzari, Bolsius, Nepi. All. Tedesco PINETO (3-5-1-1): Tonti; Postiglione, Frare, Giannini (17’st Baggi); Gagliardi, (27’pt Ienco) Germinario, Nebuloso (37’st El Haddad), Schirone, Borsoi (37’st Viero); Pellegrino (17’st Marrancone); D’Andrea. A disp. Marone, Verna, Kraja, Vigliotti, iggi. All. Tisci Arbitro: Simone Gavini di Aprilia Assistenti: Gennuso di Caltanissetta eMonaco di Sala Consilina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Grifo sprofonda al Curi: passa pure il Pineto. Perugia insufficiente e anche sfortunato Perugia-Gubbio, su il sipario oggi al Curi . Tedesco: "Voglio un Grifo da derby"Un Perugia in buona salute sfida un Gubbio che ha messo insieme dieci punti nelle ultime dieci gare. Perugia-Pineto 0-1, D’Andrea sbanca il “Curi”Perugia, 28 febbraio 2026 – Ancora una pagina buia del Perugia che al “Curi” cede il passo anche al Pineto, con tanto di contestazione finale dei... Tutto quello che riguarda Grifo sprofonda. Argomenti discussi: Il Perugia sprofonda, il Pineto passa al Curi (0-1): Tedesco sempre più in bilico; Nanni illude, poi l'Arzignano sprofonda. Con l'Ospitaletto arriva la quarta sconfitta di fila.