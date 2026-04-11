Calcio serie C il Bra strappa lo 0-0 a Campobasso Domani per il Grifo servirà la vittoria per la matematica

Nel campionato di calcio di serie C, il Bra ha concluso la partita contro il Campobasso con uno 0-0. Domani, per il Grifo, sarà necessario ottenere una vittoria per assicurarsi la matematica certezza della qualificazione. Dalle altre partite del torneo arrivano segnali incoraggianti, anche se i risultati non sono stati del tutto soddisfacenti rispetto alle aspettative.

Dagli altri campi arrivano notizie abbastanza positive, anche se qualcosa di meglio ci si poteva sulla carta anche aspettare.I fari erano puntati soprattutto sul Molinari di Campobasso, dove gli uomini di Luciano Zauri ospitavano il Bra, diretta concorrente del Perugia per la salvezza.È finita.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Calcio serie C, la classifica complica il mercato del Grifo: sfuma KirwanDue sconfitte consecutive, arrivate anche in circostanze particolari, pesano sulla classifica e a cascata anche sul mercato. Calcio serie C, rinviata la sentenza del Trapani. Cosa può cambiare per il GrifoDoveva essere il giorno del giudizio per alcune società che si sono rese protagoniste di alcune inadempienze amministrative, ma non è stato così.