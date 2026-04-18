calcio juniores regionali fezzanese sogna la finale sestrese ultimo ostacolo

Oggi la squadra Juniores regionale della Fezzanese affronta la Sestrese in una partita valida per l’accesso alla finale del 25 aprile. La formazione di casa punta a ottenere la vittoria e qualificarsi alla sfida conclusiva del torneo. La partita si svolge nel pomeriggio e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, con la Fezzanese determinata a superare l’ultimo ostacolo prima di raggiungere la finalissima.

La Juniores regionale della Fezzanese in campo oggi per conquistare la finalissima del 25 aprile. Oggi 16.30 i verdi saranno scena al ‘Piccardo’ di Borzoli contro la Sestrese, prima nel girone A, nella semifinale di ritorno della fase finale del campionato (arbitra Ghioni di Genova) La gara d’andata al ‘Cimma’ di Pagliari si chiuse sullo 0-0, qualificazione quindi ancora apertissima. In caso di parità al 90° previsti tempi supplementari ed eventualmente i tiri di rigore. Tra i verdi di Marco Tonelli assenze importanti, ben sette, come il bomber De Marco, squalificato, e gli indisponibili Mattia e Samuele Corrado, Giacomo Fiori, Battistoni, Guglielmi e Lorenzo Rossi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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