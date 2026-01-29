sinner djokovic ultimo ostacolo sulla strada per la finale

La semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic promette di essere uno dei match più attesi dell’anno. I due si sfideranno per raggiungere la finale, mettendo in gioco le loro ambizioni e le loro qualità. È uno scontro tra un giovane talento italiano e uno dei più grandi tennisti di sempre, pronti a scrivere un altro capitolo di questa storica competizione.

La semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà l’ennesimo scontro generazionale ma vedrà di fronte due campioni che hanno fatto e faranno la storia del tennis mondiale. Nole Djokovic ha scritto la storia della racchetta degli ultimi quindici anni e il confronto tra il serbo, Roger Federer e Rafa Nadal ha diviso e entusiasmato gli appassionati di tutto il mondo. Nole vive a cavallo tra le due epoche, adesso è il tennis di Alcaraz e Sinner e lui sta cercando di resistere anche se la freschezza dello spagnolo e dell’italiano in campo si fanno sentire. Ha vinto 24 Slam in carriera, ma ha ancora voglia di lottare contro i due nuovi fenomeni, anche se il suo riferimento non sono loro. 🔗 Leggi su Panorama.it

La semifinale degli Australian Open resta un duello tra Sinner e Djokovic, anche se in modo inatteso.

SINNER BATTE DJOKOVIC E VOLA IN FINALE!

