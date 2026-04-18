Nel fine settimana si sono disputati i tre anticipi del sabato per il trentatreesimo turno della Serie A 2025-2026, dopo le due partite di apertura di venerdì. La partita più attesa si è giocata in casa del Napoli, che ha subito una sconfitta contro la Lazio. Questa sconfitta ha contribuito a definire la corsa scudetto, con l'Inter ora in una posizione di vantaggio.

Vanno ufficialmente in archivio i tre anticipi del sabato valevoli per il trentatreesimo turno (il quattordicesimo del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026 di calcio maschile, dopo le due partite inaugurali andate in scena venerdì. Domani si disputeranno altri quattro incontri, mentre il programma si chiuderà lunedì sera con il posticipo Lecce-Fiorentina. Andiamo in ordine cronologico e cominciamo dalla sfida delle ore 15.00, in cui il Parma di Carlos Cuesta ha espugnato il Bluenergy Stadium (o Stadio Friuli) regolando l’Udinese per 1-0 grazie al gol nella ripresa di Elphege. Gli emiliani fanno così un passo avanti ormai decisivo per la salvezza, avendo raggiunto il +12 (seppur con una gara in meno da giocare rispetto a terzultima e quartultima) sulla zona retrocessione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, il Napoli cade in casa con la Lazio e consegna di fatto lo scudetto all’Inter

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