Il Milan di Allegri ha perso contro la Lazio, determinando la consegna dello scudetto all’Inter. La partita si è conclusa con la sconfitta del team rossonero, che ha compromesso le possibilità di vincere il campionato. La sconfitta ha segnato la fine della corsa per il titolo, lasciando l’Inter come nuova capolista. La lotta per il campionato si può considerare conclusa.

Rossoneri sconfitti 1-0. Allegri toglie Leao (che si arrabbia) a mezz'ora dalla fine. Il Milan combinerà poco. Nel finale convulso espulso Sarri che conquista una vittoria che vale oro As Roma 15032026 - campionato di calcio serie A Lazio-Milan foto Antonello SammarcoImage Sport nella foto: Luka Modric Game Over. La lotta per lo scudetto è virtualmente chiusa. Il Milan ha perso 1-0 contro la Lazio. Ha confermato che senza Rabiot (squalificato) la squadra rossonera non va da nessuna parte. La Lazio, con lo stadio pieno, ha vinto 1-0 con un ottimo primo tempo: rete di Isaksen. Farà discutere la decisione di Allegri di togliere Leao (che si arrabbia) a mezz’ora dal termine, il seguito della partita gli ha dato torto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Milan di Allegri perde con la Lazio e consegna lo scudetto all’Inter

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