Calcio femminile | la Svezia non sbaglia contro la Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali

Nella quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2027, si sono disputati diversi match nel calcio femminile. La Svezia ha ottenuto una vittoria contro la Serbia. La giornata ha visto anche altri incontri con risultati importanti per la classifica. Le partite si sono svolte senza rinvii o sospensioni, e i team coinvolti sono rimasti in corsa per la qualificazione.

Va in archivio un sabato di non poca importanza nel calcio femminile. Nella giornata odierna si sono infatti disputati gli incontri della quarta giornata validi per le qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027, con alcuni incroci particolarmente interessanti. Come sappiamo nel raggruppamento 1 l’Italia ha pareggiato per 0-0 contro la Danimarca che, in virtù del punto conquistato, è rimasta in testa alla classifica con otto punti, una lunghezza in più della Svezia che, vincendo 0-1 contro la Serbia, si è avvicinata a quota 7 mantenendo il +2 sulle azzurre, terze a quota 5. Nel raggruppamento 2 invece la partita di cartellone è stata quella tra Olanda e Francia, terminata con un pareggio per 1-1 che non ha cambiato gli equilibri in classifica, dunque con le neerlandesi avanti di un punto.🔗 Leggi su Oasport.it

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