Calcio femminile Danimarca sbanca in Svezia e risponde all’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027

Nella serata dedicata alle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027, la Danimarca ha ottenuto una vittoria in trasferta contro la Svezia, mentre l’Italia ha conquistato tre punti importantissimi nel Gruppo 1 battendo la Serbia in casa. Questi risultati hanno modificato gli equilibri nelle rispettive qualificazioni, con la Danimarca che risponde alle recenti prestazioni dell’Italia nel percorso verso il torneo mondiale.

Serata di qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile. Puntando lo sguardo sulla Lega A a livello continentale, l’Italia ritrova finalmente i tre punti nel Gruppo 1, travolgendo la Serbia sul proprio campo. Un perentorio 6-0 per le ragazze allenate da Andrea Soncin, che mettono fine al digiuno di vittorie e gol. Nel raggruppamento, tuttavia, la situazione resta complicata per la selezione azzurra. Il successo della Danimarca in Svezia per 2-1 consente alle danesi di portarsi al comando con tre punti di margine su svedesi e italiane. Le padrone di casa erano passate in vantaggio con Jusu Bah all’8’, ma le ospiti hanno ribaltato il punteggio grazie alle reti di Harder al 30’ e di Thomsen al 92’.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Danimarca sbanca in Svezia e risponde all’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027 Calcio femminile, Italia a caccia di rivincite a Vicenza contro la Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali 2027Sabato sera il cammino dell’Italia di calcio femminile nelle qualificazioni ai Mondiali del 2027 entra già in una fase delicata. Calcio femminile, Italia-Svezia a Reggio Calabria: difficile esordio per le azzurre nelle qualificazioni ai Mondiali 2027Dopo sei giorni di lavoro a Coverciano, la Nazionale Italiana di calcio femminile è pronta a iniziare il suo cammino verso il Mondiale 2027.