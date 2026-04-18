Calcio femminile Italia sprecona contro la Danimarca | pari a reti bianche e qualificazione ai Mondiali in salita

La partita tra Danimarca e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali femminili del 2027, si è conclusa con un risultato di 0-0 al Parken Stadium di Copenaghen. La squadra italiana non è riuscita a segnare, mentre i padroni di casa hanno mantenuto la porta inviolata. La gara ha reso più complicato il percorso delle italiane verso la qualificazione al torneo mondiale.

Pari a reti inviolate al Parken Stadium di Copenaghen, teatro della sfida tra Danimarca e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile. Le azzurre, reduci dalla convincente vittoria contro la Serbia, non riescono a conquistare i tre punti in trasferta e vedono complicarsi il cammino verso l’accesso diretto alla fase finale della rassegna iridata. La classifica sorride proprio alla Danimarca, capolista con 8 punti; l’Italia insegue a tre lunghezze, mentre la Svezia potrebbe salire al secondo posto in caso di successo contro la Serbia. I prossimi impegni delle azzurre sono in programma il 5 e il 9 giugno: prima contro la Serbia tra le mura amiche, poi in trasferta contro la Svezia.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Italia sprecona contro la Danimarca: pari a reti bianche e qualificazione ai Mondiali in salita Notizie correlate Leggi anche: LIVE Danimarca-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: il primo tempo finisce a reti bianche Calcio femminile, cammino in salita per l’Italia verso i Mondiali. Ma solo 4 squadre avranno la qualificazione direttaPer andare a completamento dei posti riservati all’Europa, invece, al termine della fase a gironi ci saranno i play-off: in questa fase ad... Altri aggiornamenti Si parla di: Sancataldese sprecona, la Gelbison colpisce con Cascio: 0-1, cilentani in zona playoff. Calcio femminile, Italia sprecona contro la Danimarca: pari a reti bianche e qualificazione ai Mondiali in salitaPari a reti inviolate al Parken Stadium di Copenaghen, teatro della sfida tra Danimarca e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio ... oasport.it LIVE Danimarca-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: pareggio stretto per le azzurre di SoncinCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.57 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci fatto ... oasport.it