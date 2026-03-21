Da venerdì 20 a lunedì 22 marzo, gli appassionati di calcio possono seguire su Sky e NOW diversi incontri delle principali leghe europee. La Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, la Ligue 1 francese e la Barclays Women’s Super League si sfidano in un fine settimana ricco di partite, offrendo agli spettatori un calendario intenso di eventi live e streaming.

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 20,a lunedì 22 marzo in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, la Ligue 1 francese e la Barclays Women’s Super League inglese. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 31ª giornata di Premier League. Si parte venerdì alle 21 con la sfida tra Bournemouth e Manchester United (Sky Sport Uno). Sabato in scena quattro partite:. su Digital-News.it Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 20, a lunedì 22 marzo in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, la Ligue 1 francese e la Barclays Women’s Super League inglese. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Calcio Estero live Sky e NOW (20 - 22 Marzo 2026) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Articoli correlati

Calcio Estero live Sky e NOW (3 - 5 Marzo 2026) - Premier League, Ligue 1, BundesligaUn nuovo appuntamento con il calcio internazionale tra Premier League inglese e Bundesliga tedesca da vivere su Sky e in streaming su NOW.

Calcio Estero live Sky e NOW (20 - 23 Febbraio 2026) - Premier League, Ligue 1, BundesligaUn nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW.

Contenuti utili per approfondire Calcio Estero

Temi più discussi: Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Dove vedere Udinese-Juventus, Sinner-Zverev e tutto lo sport in tv del 14 marzo; Guida al calcio in TV: dove vedere le partite di oggi, 20 marzo 2026; Manchester City-Real Madrid live: streaming gratis e diretta TV della sfida di Champions League.

Calcio Estero live Sky e NOW (6 - 8 Marzo 2026) - Ligue 1 e BundesligaUn nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 6,a domenica 8 marzo in scena la Bundesliga tedesca e ... digital-news.it

Calcio Estero live Sky e NOW (3 - 5 Marzo 2026) - Premier League, Ligue 1, BundesligaUn nuovo appuntamento con il calcio internazionale tra Premier League inglese e Bundesliga tedesca da vivere su Sky e in streaming su NOW. PREMIER ... digital-news.it

Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha effettuato una riflessione sul calcio italiano Dal confronto con l'estero alla questione settore giovanili: appello accorato del tecnico toscano Cosa ne pensate delle dichiarazioni dell'allenatore del Milan #A facebook

Calcio estero in TV su Sky e NOW: Premier League, Ligue 1 e Bundesliga (13-16 marzo) x.com