Calci e pugni al dipendente di un ristorante dell' aeroporto

Il 16 aprile all'Aeroporto Marconi un dipendente di un ristorante è stato colpito con calci e pugni da un altro individuo. L'aggressione si è verificata mentre i passeggeri si trovavano in fila, senza che ci fossero preavvisi o segni di rifiuto. La scena è stata osservata da diverse persone presenti sul posto, che hanno assistito alla violenta colluttazione. La polizia è intervenuta per fermare l'aggressore e ricostruire quanto accaduto.

Un’aggressione improvvisa, avvenuta sotto gli occhi dei passeggeri in fila, all'Aeroporto Marconi il 16 aprile. Vittima un addetto di “Rustichelli e Mangione”, bar-ristorante all'interno dello scalo, preso a pugni e calci da un cliente. Secondo quanto ricostruito, l’aggressore avrebbe agito in.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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