Un agente di polizia di Torino è stato preso di mira da un gruppo di antagonisti durante gli scontri vicino all’Einaudi. Le immagini mostrano calci, pugni e anche martellate contro il poliziotto, che si è trovato in grave difficoltà. La scena si è svolta in pieno giorno, mentre le proteste davanti all’università continuano a far parlare di sé.

Un agente di polizia di un reparto mobile è stato circondato e aggredito da un gruppo di antagonisti durante gli scontri vicino al Campus universitario Einaudi. In un video si vedono una decina di antagonisti che si avvicinano al poliziotto e lo colpiscono con calci, pugni e un martello, puntandogli contro anche una luce laser verde. Il poliziotto, a terra, perde il casco e cerca di allontanarsi coprendosi la testa con le mani. Poi viene soccorso da alcuni colleghi e gli antagonisti si allontanano (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Calci, pugni e martellate: le immagini dell’aggressione di un poliziotto a Torino

