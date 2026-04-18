Cairo è ancora terra azzurra | Favaretto guida la festa Batini completa la doppietta

A Il Cairo si sono svolte le gare di fioretto femminile valide per la Coppa del mondo, con Martina Favaretto che ha vinto la medaglia d’oro nella prova individuale. Ha battuto in finale Martina Batini con il punteggio di 15-10. La vittoria ha completato una doppietta tutta italiana nella stessa competizione. La città egiziana si conferma come un luogo di rilievo per questa disciplina.

Il Cairo si conferma una tappa speciale per il fioretto azzurro, soprattutto al femminile. Nella prova individuale di Coppa del mondo, Martina Favaretto ha conquistato l’oro battendo in finale Martina Batini per 15-10, firmando così una splendida doppietta italiana. Per la veneta delle Fiamme Oro è il decimo successo nel circuito iridato, il secondo stagionale e il terzo ottenuto proprio sulle pedane egiziane, oramai autentico terreno amico. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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