Cade vicino alla sorgente del Fiumelatte | paura per una 74enne

Nel primo pomeriggio, nei pressi della sorgente del Fiumelatte, una donna di 74 anni è caduta da una scala, riportando ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e prestare assistenza. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni della donna o sulle circostanze dell’incidente.

Paura nei pressi della sorgente del Fiumelatte, dove nel primo pomeriggio una donna di 74 anni è rimasta ferita dopo una caduta dalla scala. L’allarme è scattato alle 13.17 inizialmente in codice rosso, poi ridimensionato a codice giallo dopo la prima valutazione dei sanitari.La richiesta di.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Paura per una cassiera a Carosino vicino Taranto, minacciata con un taglierino alla gola durante una rapinaUn arresto e 600 euro sottratti, questo il bilancio di una rapina avvenuta in un supermercato di Carosino (Taranto). Parkour, cade e si ferisce. Trafitto vicino al cuore. Paura per un sedicenneLecco – Le panchine come trampolini per darsi lo slancio, le cancellate come pareti su cui arrampicarsi, le ringhiere come ostacoli da superare.