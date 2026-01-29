Parkour cade e si ferisce Trafitto vicino al cuore Paura per un sedicenne

Un sedicenne si è ferito mentre praticava parkour in un parco. Durante un salto, è caduto e si è trafitto vicino al cuore. La scena si è svolta tra panchine, cancellate e ringhiere, usate come ostacoli per il salto. Ora il ragazzo è stato trasportato in ospedale, dove i medici stanno intervenendo. La paura tra amici e passanti è palpabile, mentre i soccorritori cercano di stabilizzare il giovane.

Le panchine come trampolini per darsi lo slancio, le cancellate come pareti su cui arrampicarsi, le ringhiere come ostacoli da superare. Volteggi, salti, capriole, scatti di corsa che sembrano quasi una danza. Attorno gli amici applaudono, incitano, sfottono, filmano. Poi lo spuntone di ferro che trapassa e strappa il giubbotto, buca la felpa e la maglietta e penetra come una freccia nel torace, affondando un paio di centimetri, sfiorando il cuore, i polmoni, l'aorta e la vena cava. L'urlo di dolore è soffocato quasi dallo stupore del sangue che fuoriesce dalla ferita, mentre chi prima applaudiva, incitava, filmava.

