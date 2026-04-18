cade dalla bici nel bosco ferito 50enne

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dalla bicicletta in un'area boschiva vicino a Massa Marittima. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo i sentieri dedicati alla mountain bike in località Pian dei Mucini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno avviato le operazioni di recupero, caratterizzate da difficoltà a causa del terreno accidentato.

MASSA MARITTIMA Un pomeriggio di paura e un’operazione di soccorso particolarmente complessa lungo i sentieri dedicati alla mountain bike in località Pian dei Mucini, nel territorio comunale di Massa Marittima. L’incidente ha coinvolto un ciclista cinquantenne, originario di Roma, precipitato rovinosamente durante la discesa di uno dei tracciati più impegnativi dell’area. La centrale operativa del 118 ha ricevuto l’allerta nel primo pomeriggio. È stata mobilitata la squadra specializzata dei vigili del fuoco del Distaccamento di Follonica per affiancare il personale sanitario, data la natura impervia del luogo. Il vero ostacolo per i soccorritori è stata la logistica.🔗 Leggi su Lanazione.it

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