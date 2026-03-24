Cade in bici nel parco Spina Verde | 50enne soccorso in elicottero a San Fermo

Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di lunedì 23 marzo nel parco Spina Verde, a San Fermo della Battaglia, per un incidente in bicicletta avvenuto in una zona impervia. L’allarme è scattato alle 8:15: un uomo di 50 anni è caduto mentre si trovava lungo uno dei percorsi del parco. Considerata la difficoltà di accesso all’area, sono stati allertati anche i vigili del fuoco di Como, oltre ai soccorritori del 118. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Azzurra e l’elisoccorso, decollato da Como Villa Guardia per raggiungere più rapidamente il ferito. L’uomo è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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